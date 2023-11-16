فيلم Killers of the Flower Moon يحقق نجاحًا كبيرًا في مصر

حقق فيلم «Killers of the Flower Moon»، بطولة ليوناردو دي كابريو، نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، واستطاع أن يجمع إيرادات بلغت 4 ملايين و600 الف جنية خلال 4 أسابيع عرض في السينما المصرية.

وجمع الفيلم في أسبوع إيرادات تخطت 60 مليون دولار، في دور عرض الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون إجمالي إيراداته العالمية 137.5 مليون دولار من بينهم 77.2 مليون دولار من السوق الخارجي، و60.3 مليون من دور العرض الداخلي .

يعد فيلم Killers of the Flower Moon الجديد من أهم أفلام العام الحالي 2023، وترجع قصته حول قصة السكان الأصليين في أمريكا، بجانب وجود اسم الثلاثى فى العمل، الذى أعطى الأمر طابعا ترويجيًا أكبر.

فيلم Killers of the Flower Moon

تفاصيل فيلم Killers of the Flower Moon

ويضم فيلم Killers of the Flower Moon عددا كبيرا من النجوم المميزين منهم، ليوناردو دي كابريو، وروبرت دي نيرو، ليلي جلادستون، جيسي بليمونز، برندان فريزر، جيسي بليمنز، لويس كانسيلمي، ستورجيل سيمپسون، جايسون إيزبل، ريدر جينيفر، جون ليثجو، راندى هاوسر، لارى سيلرز.

يعد فيلم Killers of the Flower Moon، العمل الأكثر شرًا على الإطلاق عن الغرب، وذلك بسبب عرضه لصورة مغايرة تمامًا عن الغرب الأمريكي ومعاملتهم للهنود الحمر، وفي العقود التي سبقت الحرب العالمية الأولى، أصبح أعضاء قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما أثرياء للغاية، بعد اكتشاف النفط في أراضيهم، لذا يخطط راعي الماشية ويليام هيل، الذي يلعب دوره روبرت دي نيرو خطة تضمن زواج ابن أخيه إرنست بوركهارت الذي يلعب دوره ليوناردو دي كابريو، للزواج من إحدى سيدات القبيلة.

فيلم Killers of the Flower Moon

وبالفعل تزوج إرنست إحدى نساء أوسيدج الثريات مولي كايل، وربما أحبها إرنست، لكن المال هو ما يحركه في الأساس، ومولي كانت تشعر بذلك، لكن الذي لا تعرفه، هو أن إرنست وعمه سيقتلان أخواتها واحدة تلو الأخرى.