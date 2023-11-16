أعمال سفلية وسحر لمنع الإنجاب.. مفاجأة شنيعة في المقابر (فيديو)

قال المخرج وصانع المحتوى سامح سند، إنه زار المشرحة والمقابر، في إطار تصويره حلقات برنامجه، مضيفًا أنه صور في المقابر مرة واحدة لمعرفة أعمال السحر التي توضع فيها.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية مي البحيري، ببرنامج كلام ما بينا، على قناة صدى البلد: “المفاجأة إن الراجل التربي حكالي عن أشخاص على درجة عالية من العلم والثقافة يأتون للمقابر من أجل القيام بأعمال سفلية، وأخبرني أن أنواع السحر تكون لها علاقة بالمرض، أو عدم الزوج أو الفشل في الإنجاب”.

وواصل: “صورت أيضا حلقة في مقابر المجهولين، وتعتبر من أهم الحلقات، كونها ساعدت بعض الأسر على معرفة أماكن جثامين ذويهم”، مشيرًا إلى أنه قدم حلقة أيضا عن الجاثوم، بعدما تعرض له في الواقع.



وأضاف سامح سند: “عقدت لقاء مع عطار قديم، بعدما اكتشفت أن الدجالين يطلبون أنواع غريبة من العطور، بعد اتفاقهم مع أصحاب محلات العطور لإيهام الضحايا بأنها عطور مطلوبة للسحر”.

وواصل في سياق آخر: “أنا في الأساس مخرج وأحب الأفلام الوثائقية وأرى أن كل ما هو غريب وغامض لافت ويحتاج أن يقدم فقط بطريقة بسيطة ولائقة على المحتوى الرقمي”.

وأكمل: “أتولى إخراج فيديوهاتي إضافة إلى تنفيذي لأعمال المونتاج بنفسي، في أول 3 سنوات عدد المشاهدات كان ضعيف جدا، لكن الاستمرار كان وراء تطوير العمل والنجاح”.

وأشار سند إلى أن أشهر الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية مبنية على أحداث حقيقة أغلبها جرائم، مردفًا: “اطلعت على علم الجريمة وركزت في علوم البحث الجنائي، ومسرح الجريمة وفكرة الطب الشرعي”.