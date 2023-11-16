عاجل
د. وجدي زين الدين: تنافس 4 مرشحين على منصب الرئيس حالة غير مسبوقة تشهدها مصر إسماعيل هنية: إسرائيل لن تحصل على أسراها إلا مقابل ثمن نحدده اقرأ بالوفد| غدًا.. عبدالسند يمامة في بورسعيد المدينة الباسلة
الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استمرار فعاليات المؤتمر الوطنى الثانى للنشء بجنوب سيناء

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات جلسة المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار " بناء جيل" تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، توجيهات محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ومتابعة احمد عبد العزيز وكيل المديرية، وذلك من أجل توعية النشء بأهمية المشاركة المجتمعية .

 وجاءت الجلسة التي ناقشها الدكتور خالد منصور خبير التنمية الادارية والعلوم السلوكية ضمن محاور المؤتمر الوطني للنشء المنفذ في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي لعرض إنجازات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ومناقشة كافة قضايا المتعلقة بالنشء.

 ويهدف المؤتمر الوطني الثاني للنشء، إلى تأهيل وتدريب عدد من النشء -الفتية والفتيات- في المرحلة العمرية من 12 إلى 17 سنة على مستوى المحافظة، بمجموعة من المهارات اللازمة لصقل بناء الشخصية، والتي تؤهلهم إلى المشاركه في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية.

FB_IMG_1700154217847
FB_IMG_1700154217847
FB_IMG_1700154214283
FB_IMG_1700154214283
FB_IMG_1700154211180
FB_IMG_1700154211180
FB_IMG_1700154208671
FB_IMG_1700154208671
FB_IMG_1700154206535
FB_IMG_1700154206535
FB_IMG_1700154204313
FB_IMG_1700154204313
الجريدة الورقية