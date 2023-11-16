الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

وزير الشباب والرياضة يفتتح غدا النسخة الثالثة من مهرجان «Olympic Fit»

بوابة الوفد الإلكترونية

يفتتح غدا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن طريق "الفيديو كونفرانس" خلال حضوره اجتماع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) بكندا،   فاعليات مهرجان «Olympic Fit» للياقة التنافسية، أكبر أولمبياد للياقة التنافسية، في نسختها الثالثة في مصر، والتي تعتبر ثالث أقوي بطولة في العالم للياقة التنافسية، وينظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية ESWCF، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للياقة التنافسية IF3، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 37 دولة، وذلك بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، والتى تمتد حتى غدًا السبت 18 نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، (بناء الإنسان.. الرياضة أسلوب حياة)، لنشر رياضة الممارسة والارتقاء بالمستوى البدني والذهني بين أفراد المجتمع المصري.

وتتضمن الفاعليات تنظيم 8 بطولات متنوعة في نادى «النادي» بالعاصمة الإدارية، وهي بطولة «الفيت للياقة التنافسية» Elfit وتتضمن المنافسات (جرى- سباحة- رفع أثقال- لياقة تنافسية)، وبطولة Calisthenics، ومنافسات strong man، ومنافسات rowing، ومنافسات ثلاثي اللياقة التنافسية (جرى- سباحة- عجل)، ومنافسات juniors للياقة التنافسية، ومنافسات lift it، ومنافسات Rookies.

مواد متعلقة

الأوقاف تعلن نتيجة الدورة العلمية الأولى بمركز إعداد الخطباء والواعظات بأسيوط

محمد صلاح يحرز ثنائية مع منتخب مصر أمام جيبوتي بعد مرور نصف ساعة

إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل
الجريدة الورقية