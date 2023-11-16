محافظ جنوب سيناء يشهد اصطفاف معدات الطوارئ لمواجهة السيول والأزمات

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اصطفاف الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة شرم الشيخ، التي شملت السيارات النقل واللوري، واللوادر، و طلمبات شفط المياه، الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات و مواجهة السيول و الأمطار، وكذا اصطفاف الجهات والمديريات المعاونة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة الكوارث.

وأكد محافظ جنوب سيناء خلال التفقد أن الاصطفاف يأتي في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث بالجهود الذاتية ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفعالية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ.

ووجه بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل،مشددا على تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل الاستعدادات بمختلف الأجهزة بالمحافظة وتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية، وكشف أوجه القصور لمعالجتها.

وأضاف المحافظ، أن تلك التكليفات لكافة رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق واستيعاب أعضاءها للمهام المكلفين بها.

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