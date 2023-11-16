جراحات السمنة في المقدمة.. معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" الأسباب الكامنة وراء ظهور ترهلات الجلد

لا يخلو جسم امرأة أو رجل من ترهلات الجلد، فهي من أكثر المشاكل المؤرقة والمحرجة للنساء على وجه التحديد، ويرجع ذلك إلى خسارة الوزن واكتسابه بشكل متكرر من دون ممارسة الرياضة، مما يتسبب في ظهور الترهلات على الفور، والإنزعاج من الشكل الخارجي للجسم.

أسباب ترهل الجلد

وفي هذا الصدد، أوضح د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، خلال حواره لبوابة "الوفد" الإلكترونية، أن مشكلة ترهل الجلد تظهر تحديدًا بعد التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، مشيرًا إلى أبرز الأسباب الكامنة وراء حدوث الترهلات والتي نستعرض أبرزها فيما يلي...

أسباب ترهل الجلد

1- النزول السريع في الوزن؛ سواء بسبب اتباع حميات غذائية صارمة أوغير متوازنة.

2- النزول السريع في الوزن عقب إجراء عمليات جراحية لعلاج السمنة.

أسباب ترهل الجلد

3- الحمل والولادة.

4- التقدم في العمر.

أسباب ترهل الجلد

5- عدم ممارسة الرياضة بانتظام بجانب النظام الغذائي المتوازن.

6- أسباب وراثية أو مرضية، وغالبًا ما يكون الترهل في البطن والذراعين والأرداف.