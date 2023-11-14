اليوم العالمي للسكري.. معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" 15 مفتاحًا سحريًا للتعايش مع المرض بأمان

يسلط اليوم العالمي للسكري الضوء على ضرورة التوعية بمخاطر المرض، وأهمية الوقاية منه وبحث سبل التعايش معه بأمان دون مضاعفات صحية، لذا اعتمد الاتحاد الدولي للسكري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يوم 14 نوفمبر من كل عام للاحتفال به وإتاحة الحصول على العلاج لتحسين الصحة البشرية.

نصائح غذائية ورياضية لمرضى السكري للتعايش مع المرض بأمان:

وفي هذا الصدد، يقدم د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، لبوابة "الوفد" الإلكترونية، بعض النصائح المهمة بشأن التغذية والتمارين الرياضية الخاصة بمرضى السكري للتعايش مع المرض بأمان، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة بشأن التهديد الصحي المتصاعد الذي يشكله داء السكري.

نصائح غذائية ورياضية لمرضى السكري

1- إنقاص الوزن الزائد والحفاظ على الجسم في وزن مناسب.

2- الامتناع عن تناول الوجبات السريعة أو تقليلها، وتجنب المشروبات الغازية، حيث إن تناول وجبتين سريعتين في الأسبوع، وتناول المشروبات الغازية يوميًا قد يعرضك لخطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 50%.

نصائح غذائية ورياضية لمرضى السكري

3- الإكثار من تناول الخضراوات.

4- تناول الفاكهة بكمية مناسبة (ثمرة أو اثنتان فقط في اليوم)، مع ضرورة اختيار الفواكه ذات المؤشر الجليسيمي المنخفض.

5- استبدال الكربوهيدرات البسيطة بالمعقدة، مثل استبدال الخبز الأبيض بالخبز البلدي أو توست بني، واستبدال المكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض بالمكرونة البني أو الشوفان.

نصائح غذائية ورياضية لمرضى السكري

6- تقليل الدهون، واختيار المفيد منها، والإبتعاد عن الضار مثل الدهون المشبعة والمهدرجة، والتي تكون موجودة غالبًا في الوجبات السريعة والأطعمة التي تباع في المطاعم ورقائق البطاطس المقلية المعلبة والقهوة سريعة التحضير 3×1.

7- طهي الأطعمة بصورة صحية والابتعاد عن المقليات والمعجنات والحلويات المصنعة.

8- تناول كمية مناسبة من البروتين وتجنب الإفراط فيه لتجنب الإضرار بالكلى.

نصائح غذائية ورياضية لمرضى السكري

9- تقليل الأملاح المستخدمة في الطعام لتجنب ارتفاع ضغط الدم.

10- اتباع نظام غذائي مناسب لمرض السكري، من خلال الابتعاد عن الأنظمة الكيميائية ونظام الصيام المتقطع، خاصةً مع أخذ الأنسولين لتجنب الهبوط، فعل سبيل المثال، تناول 5 وجبات 3 وجبات رئيسية و2 خفيفة، من الأنظمة المناسبة لمرضى السكري.

نصائح غذائية ورياضية لمرضى السكري

11- ممارسة التمارين الرياضية خاصةً تمارين الكارديو، فعند زيادة اللياقة البدنية يحتاج الشخص إلى كمية قليلة من الأنسولين لموازنة عمل الجلوكوز في الدم والعكس صحيح.

12- الحذر من ممارسة الرياضة على معدة فارغة خاصةً لمرضى السكري لتجنب الهبوط المفاجئ في مستوى السكر.

نصائح غذائية ورياضية لمرضى السكري

13- التمرين تحت إشراف متخصصين.

14- عدم الافراط في ممارسة التمارين الرياضية، لتجنب الشعور بإجهاد المفاصل والعضلات، مع مراعاة زيادة الأوزان بالتدريج.

15- عدم إهمال شرب الماء، فيجب على الأقل تناول 8 أكواب يوميًا.

نصائح غذائية ورياضية لمرضى السكري

اليوم العالمي للسكري:

جدير بالذكر أنه تم إطلاق اليوم العالمي للسكري في عام 1991 من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية، وذلك إحياءً لذكرى عيد ميلاد فردريك بانتنج الذي شارك تشارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين عام 1922، وهي المادة الضرورية لبقاء الكثيرين من مرضى السكري على قيد الحياة.