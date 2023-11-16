وزارة العدل تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بمشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا ، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 19/11/2023 الى 22/11/2023 تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ويتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها مثل :

• وحدة اصدار محررات وزارة العدل عن بعد ، وكذلك توكيلات الشهر العقاري ومشروع تحويل الكلام الشفوي الي محرر مقروء وحقيبة التوثيق المتنقل و مشروع الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والنيابة العامة والمحاكم الاقتصادية.

جدير بالذكر ان مشاركة وزارة العدل في هذا الحدث تأتى للمرة الثالثة وذلك في إطار التطوير المستمر الذى تنتهجه الوزارة بالعمل على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في مجال التقاضي، وتقديم الخدمة للمواطنين في سهولة ويسر.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة العدل على نشر مشروعات العدالة الرقمية التي أنجزتها وزارة العدل.

