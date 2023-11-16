الجامعة العربية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات القمة وانقاذ غزة وتجهز 65 شاحنة

تواصل الجامعة العربية نشاطها لتنفيذ القرارات الخاصة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالرياض، والتي تستهدف الوقف الفوري لإطلاق النيران وفرض دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة .

"مطالبات بوقف العدوان"

تخاطب الجامعة العربية الدول جميع الجهات والمنظمات المعنية للضغط لاصدار قرار فوري بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووصف أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قرار مجلس الأمن الاخير الذي يدعو لهدن انسانية عاجلة لقطاع غزة، بانه خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح ، مطالبا باصدار قرار فوري بوقف الحرب .

وأكد الأمين العام أن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف اطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن انسانية تسمح بادخال المساعدات مع استمرار القصف الاسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال.

كما طالب المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل بضمان التزام إسرائيل بكل بنود قرار الأمم المتحدة ، مؤكدا أن هذه الخطوة لابد أن تعطي دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.

وحمل ابو الغيط مسؤولية جرائم الحرب في غزة لأطراف دولية، باعتبارها مساعد لإسرائيل واعطاءها الضوء الأخضر لمواصلة حربٍ خارج القانون وبأساليب لا يقبل بها أي ضمير إنساني، وذلك أثناء مقابلته مع رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة جنرال باتريك جوشات.

وعن استهداف المستشفى الأردني، قال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي إن القصف جريمة جديدة تُضاف للجرائم البشعة للاحتلال ضد الأطقم الطبية، ويُمثل استهدافاً متعمداً لرجال ونساء يخاطرون بحياتهم من أجل انقاذ المدنيين ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأكد أن الجامعة العربية تتضامن مع المملكة الأردنية في أية خطوات قانونية أو سياسية تتخذها في مواجهة هذه الجريمة التي تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف، شأنها في ذلك شأن جرائم الاحتلال في هجماته الوحشية على المستشفيات في غزة، على مرأى ومسمع من العالم، وفي انتهاك لكل أعراف الحرب وقوانينها

الجامعة العربية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات القمة وانقاذ غزة وتجهز ٦٥ شاحنة

" مساعدات إنسانية "

من جانبها أعلنت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، في مؤتمر صحفي بالهلال الاحمر اليوم، عن 65 شاحنة مجهزة بالمساعدات الإنسانية ضمن القافلة التي ستتوجه إلى قطاع غزة خلال أيام مقبلة.

وطالبت دول العالم بالتدخل لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، لافته إن الاحتلال استهدف مراكز الإيواء والمساعدات الإنسانية في غزة، ودمر ٤٥% من الوحدات السكنية

وتم تجهيز قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من مجلسي الصحة والشؤون الاجتماعية العرب، من مقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة، بحضور الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وثمنت أبوغزالة جهود مصر وتنسيقها الدؤوب لدخول المساعدات العاجلة والاحتياجات الطارئة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما توجهت بالشكر إلى الهلال الأحمر المصري على الجهود والمساعي المبذولة لتنسيق الاحتياجات الإنسانية مع الهلال الأحمر الفلسطيني وتأمين إيصالها إلى قطاع غزة للمتضررين.

و أوضحت السفيرة، أن وفد من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المتطوعين شارك في عملية تعبئة وتجهيز الاحتياجات الإنسانية بمقر الهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار التضامن الإنساني مع قطاع غزة.

و نوهت أبو غزالة أنه سيتم تشكيل وفد من الأمانة العامة لتسليم هذه المساعدات عبر معبر رفح فور الانتهاء من تجهيزها بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المعنية الأخرى.

وأكدت السفيرة على اهتمام الجامعة العربية بتوجيهات الأمين العام أحمد أبو الغيط بضرورة استمرار تدفق هذه المساعدات لتلبية الاحتياجات خصوصاً الطبية والأدوية المنقذة للحياة لإمداد المستشفيات بها بشكل طارئ حيث تعاني المستشفيات من نفاذ ونقص حاد في جميع الاحتياجات من أجل الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية للإصابات المستمر تدفقها جراء استمرار القصف العشوائي والاستهداف الغاشم للمدنيين.

الجامعة العربية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات القمة وانقاذ غزة وتجهز ٦٥ شاحنة

" تحذيرات من سيناريو التهجير"

وعن مخططات الاستيلاء على غزة واخضاعها تحت ساطة إسرائيل او قوات أمن دولية، لتصفية القضية الفلسطينية؛ حذر أبو الغيط خلال لقاءاته مع وزراء ومسوؤلي بالدول الغربية من سيناريو التهجير القسري الذي لا زالت بعض الدوائر الإسرائيلية تسعى للترويج له عبر منصاتٍ إعلامية واتصالاتٍ دولية، مؤكداً أن من يُفكرون في هذا السيناريو لا يدركون حجم الفوضى التي يُمكن أن يتسبب فيها في المنطقة.

وشدد ابو الغيط على أن تهجير الفلسطينيين، من الضفة الغربية أو غزة، هو خطٌ أحمر مرفوض عربياً بشكل كامل لأنه يُمثل إفراغاً للقضية الفلسطينية من محتواها، وتصفية لها عبر أساليب لن يكون من شأنها إلا زعزعة استقرار المنطقة، فضلاً عن انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني. وطالب أبو الغيط جميع القوى الدولية بالانتباه للمخاطر الشديدة التي ينطوي عليها مجرد الترويج لمثل هذا الخيار.

الجامعة العربية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات القمة وانقاذ غزة وتجهز ٦٥ شاحنة

ومن جانبه أكد السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية ، أن قرار القمة العربية الإسلامية الإستثنائية يتضمن مطالبات عاجلة وفورية للمجتمع الدولي بالعمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإغاثته، وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة، والذي يشكل بالأساس أصل العدوان والتصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد مندوب فلسطين ، انه تم إرسال مذكرات للأمانة العامة ومندوبيات الدول الأعضاء في الجامعة اليوم الخميس لحث الدول الأعضاء الشقيقة والأمانة العامة على تنفيذ مضامين قرار القمة، لافتا إن المذكرات تناولت ايضا مطالبة مجلس الأمن بإتخاذ قرار عاجل وملزم يفرض وقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح السفير مهند العكلوك ان المذكرات تناولت ايضا مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينين في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وكذلك دعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الإحتلال الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.