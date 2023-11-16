مدير إدارة أبوتشت التعليمية يوجه بتكثيف المتابعات اليومية للمدارس

ترأس المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، اليوم الخميس ١٦ نوفمبر، اجتماعا بمكتبه بديوان عام الإدارة بحضور عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء واعضاء ادارة المتابعة وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات اهمها تكييف المتابعات اليومية للمدارس والتحقق من تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية والوقوف علي الايجابيات والسلبيات التي يتم رصدها خلال المتابعة.

وأشار قاصد ان دور المتابع لايقتصر علي رصد إيجابيات وسلبيات فقط إنما عليه مسؤولية التوجيه وتذليل العقبات وتحفيز المجيدين واثابتهم مع الإدارة المسؤولة.

وشدد قاصد، على تكثيف المتابعات للمدارس التي سوف تكون مقر لإجراء الانتخابات الرئاسية من حيث اجراء الصيانة البسيطة وجاهزيتها للظهور بالمظهر اللائق أثناء اجراء العملية الانتخابية.