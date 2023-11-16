صوتك حقك.. أبرز أهداف فيلم القومي للإعاقة لتوعية ذوي الهمم على المشاركة بالإنتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

أطلق المجلس القومي لذوي الإعاقة، برئاسة د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، فيلمًا قصيرًا لتوعية جموع ذوي الإعاقة وذويهم بأهمية المشاركة السياسية، وكذلك تعريفهم بالجهود التي تجعل عملية مشاركتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024 ميسرة وشاملة.

القومي للإعاقة يطلق فيلمه التوعوي لحث ذوي الإعاقة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024

وصرحت د. إيمان كريم، بأنه في إطار الحملة التوعوية والتثقيفية التي يقوم بها المجلس وتحمل عنوان "صوتك حقك" لحث ذوي الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2014، جاءت فكرة إنتاج فيلم توعوي قصير بتقنية "الأنيميشن"، بشكل بسيط يصل إلى كل الفئات حتى يكون مرشدًا لذوي الإعاقة بالإجراءات الميسرة لهم في الانتخابات وتفعيل عملية الاقتراع بحرية و استقلالية،

د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة

وكذلك التأكيد على أصحاب الإعاقات الحركية بأن هناك كراسي متحركة داخل اللجان الانتخابية لسهولة عملية تصويتهم، ولأصحاب الإعاقات السمعية تعريفهم بوجود بوسترات مترجمة للغة الإشارة لشرح وتبسيط مراحل التصويت، وأصحاب الإعاقات البصرية هناك بطاقات اقتراع بطريقة برايل لتسهيل عملية الاختيار والإدلاء بأصواتهم.

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فيلم القومي للإعاقة لتوعية ذوي الهمم على المشاركة بالإنتخابات الرئاسية 2024

وأكدت المشرف العام على المجلس، أن هناك عدد من الإجراءات التي يقوم بها المجلس للتوعية بالمشاركة بشكل عام وفي الحياة السياسية بشكل خاص باعتبار ان هذا الحق أصيل لذوي الإعاقة كفله لهم الدستور والقانون.

فيلم القومي للإعاقة لتوعية ذوي الهمم على المشاركة بالإنتخابات الرئاسية 2024

وثمنت د. إيمان كريم، مجهودات المجلس في تعاونه مع عدد من الجهات المعنية وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للإنتخابات، مشيرة إلى أن هناك تواصل يومي بين المجلس والهيئة في الإجراءات المقررة لسهولة تصويت ذوي الإعاقة.

فيلم القومي للإعاقة لتوعية ذوي الهمم على المشاركة بالإنتخابات الرئاسية 2024

هذا بالإضافة إلى التعاون الثلاثي ما بين المجلس والهيئة ووزارة التضامن الاجتماعي من خلال بروتوكول التعاون الموقع من أجل عملية انتخابية ميسرة لذوي الإعاقة وذويهم، وهناك أيضا التعاون بين المجلس ووزارة الشباب والرياضة من خلال وصول حملة "صوتك حقك" لكل القري والنجوع ومراكز الشباب على مستوى كافة محافظات الجمهورية للتوعية بالعملية الانتخابية.

فيلم القومي للإعاقة لتوعية ذوي الهمم على المشاركة بالإنتخابات الرئاسية 2024

ونوهت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن هناك خطة لإنتاج عدد من الأفلام التوعوية القصيرة بنظام "الأنيميشن" بهدف تقديم التوعية بكافة الأمور المتعلقة بذوي الإعاقة وسيتم اختيار أسماء لشخصيات الانيميشن تكون معبرة عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.