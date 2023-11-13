القومي للإعاقة يطلق مبادرة "خدماتي في محافظاتي" من جامعة بني سويف

أطلقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، من داخل جامعة بني سويف مبادرة " خدماتي في محافظاتي " وهي مبادرة خدمية نوعية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى كل محافظات الجمهورية، ومن شأنها أيضاً العمل على وجود وحدة للإعاقة داخل كل محافظة تعد بمثابة نقطة اتصال بين المحافظات والمجلس.

وأعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مبادرة "خدماتي في محافظاتي" التي أطلقها المجلس من جامعة بني سويف تعد نقلة نوعية مختلفة في تعامل الإدارات المحلية والاجهزة التنفيذية مع الإشكاليات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات، كما انها تعد سبيل جديد للتعاون والتشبيك بين كافة الجمعيات والمؤسسات العاملة مع ذوي الإعاقة بالمحافظات وتسهيلا على الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في معرفة الخدمات التي تقدم لهم وكذلك زيادة الوعي بها وأماكن تقديمها.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن اختيار جامعة بني سويف لإطلاق مبادرة المجلس "خدماتي في محافظاتي" هو اعلان محافظة بني سويف محافظة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمت جهود كبيرة في التعامل الأمثل معهم، كما ان بها كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة وعدد من الجمعيات النشيطة التي تعمل في المجال.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، ان المجلس خلال الفترة القادمة سيصل بمبادرة "خدمات في محافظاتي" إلى كل محافظات الجمهورية تسهيلا على الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية وكذلك تعريف وتوعية المجتمع بالكامل بأدوار الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ان المبادرة ستكون عاملا مهما في عدالة توزيع الخدمات المقدمة لهم على كل المستويات.