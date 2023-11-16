الخميس 16 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بدلاء المنتخب الوطني أمام جيبوتي في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم

فيتوريا
فيتوريا

أعلن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة جيبوتي التي تنطلق في السادسة مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي لحساب الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.
 

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قافلة الأهلي تتوجه إلى معبر رفح لدعم الأشقاء في فلسطين

وتضم مقاعد بدلاء المنتخب كل من ..

محمد صبحي، أحمد الشناوي، محمود حسن تريزيجيه، محمد حمدي، محمد شريف، حمدي فتحي، علي جبر، طارق حامد، محمد هاني، إمام عاشور، مصطفى فتحي، حسين الشحات.


بينما ضم التشكيل الأساسي كل من ..
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: عمر كمال، أحمد سامي، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح.
خط الوسط: مروان عطية، أحمد مصطفى "زيزو"، محمد النني.
خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

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