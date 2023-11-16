بدلاء المنتخب الوطني أمام جيبوتي في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم

أعلن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة جيبوتي التي تنطلق في السادسة مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي لحساب الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.



وتضم مقاعد بدلاء المنتخب كل من ..

محمد صبحي، أحمد الشناوي، محمود حسن تريزيجيه، محمد حمدي، محمد شريف، حمدي فتحي، علي جبر، طارق حامد، محمد هاني، إمام عاشور، مصطفى فتحي، حسين الشحات.



بينما ضم التشكيل الأساسي كل من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد سامي، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد مصطفى "زيزو"، محمد النني.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.