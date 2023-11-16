قافلة الأهلي تتوجه إلى معبر رفح لدعم الأشقاء في فلسطين

توجهت قافلة الأهلي اليوم الخميس إلى معبر رفح لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غرة انطلاقا من الدور الوطني والمجتمعي للنادي والمشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.

تضم قافلة النادي الأهلي التي توجهت إلى ميناء رفح البري اليوم عددا من الشاحنات التي تحتوي على مواد غذائية وطبية ومياه لدعم الأشقاء في فلسطين.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أعلن عن الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين من خلال تخصيص قوافل إنسانية لتخفيف المعاناة الواقعة على أهالينا في غزة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد ميدياما:

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.