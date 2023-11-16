بدلاء منتخب مصر أمام جيبوتي بتصفيات المونديال

يستضيف منتخب مصر الأول لمرة القدم، نظيره جيبوتي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم في المباراة التى تجمع المنتخبين في افتتاح تصفيات الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت حصولها على حق البث الفضائي لجميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المباريات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.

ويجلس على مقاعد بدلاء منتخب الفراعنة اللاعبين:

محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمود تريزيجيه - محمد حمدي - محمد شريف - حمدي فتحي - علي جبر - طارق حامد - محمد هاني - إمام عاشور - مصطفى فتحي - حسين الشحات.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي بتصفيات أمام فريقيا