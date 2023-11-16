تصفيات بطولة الكرة الطائرة للمرحلة الثانوية بنين بأزهر الغربية

أقامت منطقة الغربية الأزهرية، اليوم الأربعاء بملعب طنطا الثانوي، تصفيات بطولة المنطقة للكرة الطائرة تحت إشراف ومتابعة فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور محمد النشرتي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، و الاستاذ احمد رضوان موجه أول المنطقة، والدكتور محمد المغاوي والدكتور محمد صبحي مسؤولي المسابقات برعاية الطلاب بالمنطقة.

وحقق فريق إدارة المحلة الكبرى المركز الأول بالمسابقة، في حين احتل فريق إدارة بشبيش المركز الثاني.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم عقد التصفيات النهائية علي مستوي الجمهورية من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية.