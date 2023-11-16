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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سلطنة عمان تستنكر الهجوم الإسرائيلي على مجمع الشفاء بغزة

مستشفى الشفاء في
مستشفى الشفاء في غزة

أعربت سلطنة عمان عن استنكارها الشديد، اليوم الخميس، هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

 

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وعبرت الخارجية العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - عن إدانة السلطنة لهذا الاعتداء واستمراره والممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية ضد المرضى والعاملين واللاجئين بالمجمع والتنكيل بهم، فضلا عن قصف إسرائيل المنطقة المحيطة بالمستشفى الميداني الأردني، الأمر الذي يشكل استمرارا لانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي واستهتارا بالمواثيق والأعراف الإنسانية.

وجددت وزارة الخارجية مطالبة سلطنة عمان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حدّ للوضع المتدهور أمنيا وسياسيًّا وإنسانيًّا في قطاع غزة وضمان حماية المدنيين والمنشآت الطبية في القطاع وفتح ممرات آمنة لإيصال الاحتياجات الإغاثية والمساعدات الإنسانية للسكان.
 

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