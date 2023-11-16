الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بث مباشر.. مباراة مصر وجيبوتي في أولى جولات تصفيات كأس العالم

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

مع دقات السادسة من مساء اليوم الخميس، يستضيف المنتخب الوطني نظيره الجيبوتي على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات الجولة الأولى من مجموعات التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.
 

txt

الأهلي ٢٠٠٧ يلتقي المقاولون في بطولة الجمهورية


 استقر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب الفراعنة  بنسبة كبيرة على تشكيل اللقاء، والذي من المتوقع أن يدفع بنفس اللاعبين الذين اعتمد عليهم في المعسكر الأخير دون مفاجآت، إذْ سيكون في الخط الهجومي محمد صلاح وبجواره مصطفي محمد وعمر مرموش المتألقان في أوروبا.

كما من المتوقع أن يُبقي علي أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك علي الدكة ويدفع بالظهير محمد حمدي، والذي اعتمد عليه في المعسكر الأخير الذي كان بمثابة البروفة للتصفيات.

 من المتوقع أيضًا أن يشارك في وسط الملعب الثلاثي محمد النني وحمدي فتحي وأحمد السيد زيزو للاستفادة من قدراتهم الهجومية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جيبوتي الليلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد حمدي، ومحمد عبدالمنعم، وعلي جبر، ومحمد هاني.
خط الوسط: ثلاثي من هذا الرباعي "محمد النني وإمام عاشور، وحمدي فتحي، وأحمد سيد
زيزو".
وفي الهجوم: تريزيجيه أو عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.


لمشاهدة المباراة اضغط هنا …

مواد متعلقة

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

الشباب والرياضة تستقبل الفوج الأول من الوفد الروسي

الجريدة الورقية