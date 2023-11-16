بث مباشر.. مباراة مصر وجيبوتي في أولى جولات تصفيات كأس العالم

مع دقات السادسة من مساء اليوم الخميس، يستضيف المنتخب الوطني نظيره الجيبوتي على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات الجولة الأولى من مجموعات التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.





استقر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب الفراعنة بنسبة كبيرة على تشكيل اللقاء، والذي من المتوقع أن يدفع بنفس اللاعبين الذين اعتمد عليهم في المعسكر الأخير دون مفاجآت، إذْ سيكون في الخط الهجومي محمد صلاح وبجواره مصطفي محمد وعمر مرموش المتألقان في أوروبا.

كما من المتوقع أن يُبقي علي أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك علي الدكة ويدفع بالظهير محمد حمدي، والذي اعتمد عليه في المعسكر الأخير الذي كان بمثابة البروفة للتصفيات.

من المتوقع أيضًا أن يشارك في وسط الملعب الثلاثي محمد النني وحمدي فتحي وأحمد السيد زيزو للاستفادة من قدراتهم الهجومية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جيبوتي الليلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، ومحمد عبدالمنعم، وعلي جبر، ومحمد هاني.

خط الوسط: ثلاثي من هذا الرباعي "محمد النني وإمام عاشور، وحمدي فتحي، وأحمد سيد

زيزو".

وفي الهجوم: تريزيجيه أو عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.



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