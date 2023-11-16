الأهلي ٢٠٠٧ يلتقي المقاولون في بطولة الجمهورية

يستعد فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ اليوم الخميس، لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي ٢٠٠٧ المباراة وهو يمتلك في رصيده ٢٨ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسرها بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة.

وفاز أهلي ٢٠٠٧ على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر.

وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام طلائع الجيش صفر - ١، مسجلًا ٢٣ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق الأهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.