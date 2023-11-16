بعد نشر فيديوهات كاذبة.. سيدة مصرية شجاعة بالنمسا تلقن الخونة درسًا قاسيًا

قامت الدكتورة آيات خليفة منسقة حملة مواطن بفيينا رئيس رابطة المرأة المصرية بالنمسا بالتصدي لمجموعة من العملاء والخونة الذين يشوهون صورة مصر في الخارج.

وكانت الدكتورة آيات خليفة عضوا في إحدى المجموعات على برنامج واتس آب فإذا بالمسؤولين على الجروب ينشرون فيديو كاذبا يشوه الدولة المصرية، فما كان منها إلا أن تصدت لهم بشجاعة المرأة المصرية الباسلة ولقنتهم درسا لن ينسوه مذكرة إياهم بالأحوال المذرية لبلدانهم، مؤكدة على وقوف جميع أبناء الشعب المصري خلف رئيسه وقواته المسلحة الباسلة.



وقالت منسقة حملة مواطن في فيينا إن هناك تيارا معادي للدولة المصرية من العرب في الخارج وهؤلاء مجموعة من الخونة وينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية ويعملون على تنفيذ أجندتها.



وأضافت مسؤولة حملة مواطن في فيينا أن على كل مصري شريف التصدي لهذه الثلة من الخونة بكل قوة مؤكدة أن الرد الحاسم على هؤلاء الخونة من العرب والمصريين هو المشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية المقبلة والتصويت بها.



وأكدت السيدة المصرية الشجاعة أنها ستتواصل مع أكبر عدد من سيدات مصر في العاصمة النمساوية فيينا وذلك لتكوين أكبر حشد انتخابي في تاريخ المرأة المصرية بالنمسا.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.