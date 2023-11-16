كشف حساب فيتوريا قبل صدام جيبوتي بتصفيات المونديال الليلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة وجماهير الكرة المصرية بصفة خاصة انطلاق صافرة احداث مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي مساء اليوم، فى اطار المباراة التى تجمع المنتخبين بالجولة الأولي من تصفيات مونديال العالم.

وأعلنت شبكة قنوات SSC عن إسناد مهمة نقل أحداث وفعاليات مباراة مصر وجيبوتي للمعلق مشاري القرني، فيما يعلق على اللقاء عبر On time sports حاتم بطيشة عبر الصوتية الأولى ومؤمن حسن في الصوتية الثانية.

كشف حساب روي فيتوريا مع منتخب مصر

ويتطلع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول فى مباراة جيبوتي الليلة الى تحقيق انطلاقة قوية بمشواره نحو كأس العالم، وذلك حين يلتقي مع منتخب جيبوتي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولي من تصفيات كأس العالم 2026.

وخاض فيتوريا مدرب الفراعنة، مع منتخب مصر 11 مباراة، منها 7 تجارب ودية و4 مباريات رسمية، تمكن خلالهما من قيادة الفراعنة للفوز في 9 مباريات مقابل الهزيمة فى مباراة واحدة والتعادل في مباراة.

حيث فاز منتخب مصر مع فيتوريا على النيجر وليبيريا وبلجيكا ومالاوي وغينيا وجنوب السودان، بينما يخسر أمام تونس ثم فاز على زامبيا والتعادل مع الجزائر.

وتمكن لاعبو منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا من تسجيل 24 هدفًا، ولم تتلق شباكه سوى 7 أهداف.

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وجيبوتي مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

من المنتظر أن تذاع مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر فضائية on time sports HD 1 وSSC 1 و5 HD.