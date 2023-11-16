النائب علي مهران يشيد بدور التحالف الوطني وحياة كريمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بذل الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إطلاق العديد من المباردات والفعاليات وتجهيز القوافل الإغاثية من كافة المحافظات لدعم أهالي غزة.

مهران: التحالف الوطني وحياة كريمة لهم دور هام

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني وحياة كريمة في إعداد وتجهيز الشاحنات التي تحمل مساعدات لنقلها إلى الأشقاء فى غزة.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تدعم القضية الفلسطينية لما لها من أهمية ومركزية لدى الشعب المصري وأنه لا مجال للتخلي عنها تحت أي ظرف.

وتابع مهران، أن الدولة تكثف من جهودها في اتجاهات متعددة الأبعاد لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم يدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.