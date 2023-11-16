مشوار أهلي 2007 ببطولة الجمهورية قبل مواجهة الجولة 12

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ مساء اليوم الخميس نظيره المقاولون العرب، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، لحساب منافسات الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.





ويخوض فريق الأهلي ٢٠٠٧ مواجهة اليوم ممتلكًا في رصيده ٢٨ نقطة، بعد تحقيقه الفوز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسرها بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة.=

مشوار الأهلي في البطولة ..

وفاز فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٧ على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر.

بينما تعرض للخسارة أمام طلائع الجيش صفر - ١، مسجلًا ٢٣ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.

تشكيل الجهاز الفني ..

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.