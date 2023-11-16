ضبط أرز أبيض مجهول المصدر وعلب سجائر خلال حملات رقابية بكفر صقر

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

في هذا الإطار، قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبدالرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بحملة تفتيشية على المحال التجارية والمخابز، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين.

ضمت المحاضر المحررة، المحضر رقم ١٦٤٥٧ جنح كفر صقر لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد التجار لحيازة أرز أبيض مجهول المصدر، وتم التحفظ على عدد ١٢٠ شيكارة أرز أبيض وزن الشيكارة ٢٥ كيلو، بإجمالي كمية قدرها ٣ أطنان أرز أبيض.

كما توجهت الحملة للتفتيش على المخابز الموجودة بنطاق المركز وأسفرت الحملة عن تحرير ٨ تقارير إثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفة، لقيام أصحابها بإنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة المعجن وأدوات العجين، وعدم إعلان بيانات المخبز.

قامت الحملة بتحرير محضر رقم ١٦٤٤٩ جنح كفر صقر لسنه٢٠٢٣ لبيع سجائر أزيد على السعر الرسمى، وتم التحفظ على عدد 50 علبة سجائر متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.