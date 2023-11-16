حبس متهمين سرقا شاشات كمبيوتر من إحدى الجهات الحكومية

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بسرقة 12 شاشة كمبيوتر من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه إليه.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكاميرات المراقبة في محيط المنطقة لبيان تفاصيل ملابسات الواقعة.

وكان قد تمكن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وضبط تشكيل عصابى من 3 أشخاص تخصصوا فى إرتكاب وقائع سرقة مواتير المياه بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة").

اعترفوا بارتكاب 8 وقائع بدائرة القسم وأرشدوا عن المسروقات وضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا) لقيامهما بسرقة أبقار باستخدام سيارة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات مالية أسفرت عن إصابة شخصين برش خرطوش.

وأمرت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة، كما كلفت بإستدعاء الشهود لسماع أقوالهم بشأن الحادث.

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بناحية قرية الأغانة دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، بسبب خلافات مالية بينهما، نتج عن المشاجرة إصابة 2 برش خرطوش وتم نقلهم للمستشفى المركزى لعلاج.

وتعود الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة طما ووجود مصابين تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة العامة مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الأغانه دائرة مركز طما.

وتبين أن طرفيها كل من " طرف أول " أحمد ع ا م 47 سنة عامل زراعي مصاباً " رش خرطوش باليد اليمني " ،ونجل شقيقه عبد العليم ج ع ا 31 سنة عامل زراعي مصاباً " برش خرطوش بالقدم اليسري " وتم نقلهما لمستشفي طما المركزي، وبين " طرف ثان "أحمد ح ع ع 31 سنة عامل زراعي، وشقيقه حسام ح ع ع 30 سنة عامل زراعي الطرفان مقيمان بذات الناحية.