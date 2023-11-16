نائب محافظ القاهرة تجتمع بلجنة الملكية الخاصة بأحياء المنطقة الجنوبية

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا بلجنة دراسة وفحص اوراق الملكية الخاصة المحالة اليها والمقدمة من الملاك بأحياء المنطقة الجنوبية والخاصة بهدف تطوير الخدمات بحضور المهندس خليل شعث مدير تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة و المستشار ايمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية و ممثلي ادارات الاملاك والشئون القانونية بمحافظة القاهرة والمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الحرص الشديد على بذل الجهود لبدء اعمال اللجنة الخاصة بها و تحديد اليات الاعمال بها لتتولى فحص اوراق الملكية الخاصة والمقدمة من الملاك بالتنسيق مع الجهات المختلفة ذات الصلة ومنها مصلحة الشهر العقاري والضرائب العقارية للتحقق من صحة مستندات الملكية وغيرها ولبيان مدى احقيتهم في التعويض ووجهت بضرورة تحديد اليات العمل وضوابطها لسرعة الانتهاء من اعمال الفحص وفقا للمخطط الزمني .

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بسرعة انتهاء الاعمال ومراعاة الدقة في اعمال الفحص والتأكد من ان الاراضي ليست ضمن املاك الدولة مع توفير تسلسل لسند الملكية منوه بالتنسيق مع الجهات المختلفة لامداد البيانات بما تم صرفه وتعويضه من قبل حيث قامت اللجنة بفحص ودراسة الملفات بنطاق حي مصر القديمة لتقوم اللجنة برفع تقاريرها بالنتائج التي توصلت اليها .

الجدير بالذكر ان اللجنة مشكلة برئاسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والمستشار القانوني للمنطقة الجنوبية ورئيس حي مصر القديمة والمشرف على وحدة تطوير العشوائيات والشئون القانونية و الادارة العامة للاملاك بمحافظة القاهرة و الشئون القانونية بالمنطقة و ممثل مصلحة الشهر العقاري.

وياتي ذلك في اطار تسهيل كافة التحديات للمضي قدما في تنفيذ المشروعات القومية بنطاق المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والتي تمثل نقلة حضارية في مستويات الخدمات المقدمة تدعيما لخطة الدولة المتلاحقة لتدشين الجمهورية الجديدة وتعظيما لتكاتف كافة جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية وتقديم كافة اوجه الدعم لتحقيق الهدف المنشود لانجاز هذه المشروعات طبقا للمخططات الزمنية وفقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.