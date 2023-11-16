مدير تعليم قوص يتفقد المدارس للاطمئنان على انتظام الدراسة

أجرى عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، اليوم الخميس، جولة تفقدية لعددا من المدارس بمدينة قوص ومجلس قروى الحراجية برفقة عبدالجواد احمد رئيس المكتب الفنى لمادة اللغة العربية وعزت الشريف مدير العلاقات العامة بالإدارة.

وبدأ المدير العام ، جولته من مدرسة الحمر والجعافرة الابتدائية، حيث تابع التدوين الإدارى بدفاتر الحضور والانصراف والإجازات عقب طابور الصباح وتفقد عدد من الفصول حيث أعرب عن سعادته لنسب حضور التلاميذ بها وتفاعلهم مع شرح معلمى الفصول .

وزار " القبانى " سير العمل بمدرسة الحمر والجعافرة الإعدادية وشارك معلمة الفصل الشرح بمادة العلوم كما شدد خلال تفقده على حصر الغياب اليومى وتسجيل بدء من الحصة الأولى وإعلام أولياء الأمور بنسب غياب الطلبة كما شدد على ضرورة عمل سور حديقة المدرسة وتهذيب الأشجار ونظافة الطرقات المؤدية إلى الفصول وتفعيل دفاتر الزيارات والأمن مؤكدا حل مشكلة نقص الإدارييين بالمدرسة بالتنسيق مع التوجيه المالى والإدارى بالإدارة .

أما بمدينة قوص فزار المدير العام مدرستى النيل الابتدائية وقوص الإعدادية بنات حيث وجه بضرورة تفعيل جدول الاشراف اليومى العناية بلافتات المدرسة وعلمى الجمهورية والمحافظة سواء داخل فناء المدرسة أو من الخارج كما شرح بنفسه حصة لمادة العلوم للصف الاول الإعدادي وتبادل الطالبات الاسئلة والاجابات مثنيا على طريقة شرح معلمة الفصل وتفاعل الطالبات معها .

واختتم مدير عام تعليم قوص جولته من فناء مدرسة قوص الثانوية العسكرية حيث رحب باللجنة الوزارية المقيمة لمسابقة رائدات الكشافة بحضور الكاتبين حسن عوض موجه عام التربية الرياضية والقائدة توحا محمد والكابتن احمد حسين موجه اول التربية الرياضية .