ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس بمنتصف تعاملات الصاغة

أسعار الذهب.. سلسلة من الارتفاعات في الأسعار تشهدها أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس في أسواق الصاغة المصرية، حيث سجلت القيمة السعرية لـ عيار 21 قفزة بنحو 66 جنيهًا، وحقق سعر الذهب عيار 24 ارتفاع بنحو 86 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 18 زيادة بنحو 64 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية، اليوم الخميس 0.1% إلى 1961.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:15 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1964.60 دولار.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، حيث اختلفت خواريزمات أسعاره ليقفذ من جديد بعد ان انخفض واستقر خلال الـ48 ساعة الماضية، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات التي تطرأ على الساحة السعرية لمختلف السلع، لا سيما أسعار الذهب التي يهتم بها متابعوا الوفد حيث يعد للبعض استثمارًا أمناً بعد المشكلات والقفزات التي شهدتها العملات الأوروبية لا سيما الدولار وتقلباته، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس في أسواق الصاغة المصرية

الذهب

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3109 جنيهات

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2720 جنيها

سعر الذهب اليوم عيار 18

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2331 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر

كما سجل سعر الجنية الذهب نحو 21760 جنيها

سعر الذهب اليوم بالدولار

وسجل سعر الذهب بالدولار الامريكي اليوم الخميس نحو 1974 دولارًا