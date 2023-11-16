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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أبوالغيط: قرار مجلس الأمن الداعي لهدن إنسانية بغزة خطوة في الاتجاه الصحيح

أبوالغيط
أبوالغيط

صرح السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن مساء الأربعاء والذي يدعو لهدن انسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة، وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.

 

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واعتبر الأمين العام أن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن إنسانية تسمح بادخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال.

وأعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن ارتياح الاخير لما تضمنه القرار من مواد تدعو إلى وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل عبر ممرات إنسانية، كما طالب المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل انفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، مؤكدا أن هذه الخطوة لا بد من أن تعطي دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.

 

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