تشكيل إيسترن كومباني في مواجهة ألو إيچبت بالقسم الثاني

أعلن خالد إينو المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة ألو إيچبت اليوم ضمن مواجهات الجولة الخامسة في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي

أحمد بوسكا

خط الدفاع

محمد علاء - عمرو زعفان - مصطفى إبراهيم - عبد الفتاح أحمد.

خط الوسط

أحمد أبو بكر (موكشا) - أحمد سعيد الأعصر- محمد عادل القرش - أحمد طارق.

الهجوم :

محمد حسن - إسماعيل أشرف.

البدلاء :

سعيد فتحي - علي محمد - هشام عبد التواب - محمود مرسي - أسامة إبراهيم (كاچو)- عبدالخالق عبد الرحمن- أحمد عيد أحمد -عبد العظيم شريف- زياد محمد حسن.