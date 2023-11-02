هيلث انسايتس تستعرض أحدث حلولها الرقمية في ملتقى الصحة العالمي بالرياض

شاركت هيلث انسايتس لتصميم البرمجيات الشركة المصرية الرائدة في مجال الحلول التكنولوجية المتخصصة في مجال الصحة للمرة الأولى في فعاليات ملتقى الصحة العالمي Global Health Exhibition الذي اختتمت فعالياته يوم 31 أكتوبر2023 بمدينة الرياض مؤخرا .

وشارك فيه أكثر من 300 شركة متخصصة في المجال الطبي وأكثر من 15 دولة عربية وعالمية وتنظمه وزارة الصحة السعودية.

ويأتي المؤتمر في ظل التحول الذي يشهده القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية للاطلاع على أحدث الاكتشافات والتوجهات الطبية والأعمال ضمن مجتمع الرعاية الصحية العالمي.

ويضم مؤتمر الصحة العالمي عدد من المحاور الهامة أبرزها:

الصحة الرقمية، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيات الناشئة​، أحدث الأبحاث والمعرفة .

أعرب المهندس مصطفى الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة هيلث انسايتس لتصميم البرمجيات عن سعادته بالمشاركة الأولى من نوعها في هذا المعرض الهام لاستعراض أبرز الحلول الصحية والتكنولوجية التي تنتجها الشركة بأيدي وعقول مصرية شابة للمساهمة في بناء مجتمع رقمي متكامل معتمداً على تطبيق الحوسبة السحابية والذي يشمل عملية إدارة المنظومة الصحية داخل المستشفيات بكامل أنشطة الإدارة من مشتريات وتنظيم جداول الأطباء وتوزيعهم والربط بين كافة أقسام المستشفيات ونظام الإحالة من قسم لأخر ومن طبيب ممارس عام إلى المُتخصصين، وفقًا لاحتياجات المريض، فضلًا عن إتاحة البيانات والاحصائيات التي تُسهم في عملية البحث العملي وتُسهل على الباحثين الحصول على البيانات التي تستلزمها أبحاثهم العلمية مع حماية خصوصية بيانات المواطنين .

وتابع الشافعي، أن رؤية المملكة تستهدف الوصول لمجتمع حيوي يحقق صحة أفضل، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي ومواكبة الابتكارات والتقنيات الطبية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة.