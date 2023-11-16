فاين تدعم جهود الإغاثة في قطاع غزة

أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات المتخصصة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن التبرع بشحنات من منتجاتها الصحية لإغاثة أهلنا في قطاع غزة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي المدني.

قال أحمد الفخراني، الرئيس التجاري والمدير العام لمجموعة فاين الصحية القابضة في مصر: "جاءت هذه الخطوة لتعكس التزامنا الثابت بالوقوف مع الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة اهلنا في قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة".

أكد أن هذا التبرع يأتي متماشياً مع جهود مصر المستمرة لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لشعب غزة. كما يُمثل شهادة على التزام مجموعة فاين الصحية القابضة الثابت بالوقوف بجانب الفلسطينيين وتعزيز صمودهم. وأشار إلى ان هذه هي المرة الثانية التي تدعم فيها مجموعة فاين جهود الإغاثة في غزة، حيث قدمت كميات كبيرة من منتجاتها الصحية خلال شهر أكتوبر الماضي عبر المقر الرئيسي للمجموعة في المملكة الأردنية.