طرح قنوات الرسائل الجماعية على فيسبوك وMessenger

قال مارك زوكربيرج إنه سيقدم قنوات الرسائل الجماعية على فيسبوك وMessenger. قنوات الرسائل الجماعية هي إحدى أدوات المراسلة العامة للصفحات على فيسبوك التي ترسل الرسائل لواجهات عديدة، وهي أحدث إضافة إلى مجموعة أدوات فيسبوك القوية التي يمكن لمسؤولي الصفحات مثل منشئي المحتوى والشخصيات العامة استخدامها للوصول إلى مجتمعاتهم مباشرةً والتفاعل معهم بشكل أكبر. توفِّر قنوات الرسائل الجماعية أيضًا مساحة للمتابعين من أجل الشعور بالتواصل بشكل أكبر وتناول الأشياء التي يهتمون بها بمزيد من التفاصيل. يمكن لمسؤولي الصفحات استخدام ميزات قنوات الرسائل الجماعية مثل استطلاعات الرأي للحصول على ملاحظات فورية من مجتمعاتهم وإرسال صور ومقاطع فيديو لما وراء الكواليس واستخدام الملاحظات الصوتية للتعبير بطريقة أكثر موثوقية.

نختبر حاليًا قدرة الصفحات على إنشاء قنوات الرسائل الجماعية ونتوقع طرح هذه الميزة عالميًا خلال الأشهر القادمة. يمكن لأي شخص على فيسبوك الانضمام إلى قنوات الرسائل الجماعية للبقاء في اطِّلاع على آخر مستجدات صفحاتهم المفضلة.

طريقة العمل:

إذا كنت تدير صفحة على فيسبوك في سوق تتوفر فيه قنوات الرسائل الجماعية حاليًا، فيمكنك بدء قناة مباشرةً من صفحتك. بخلاف ذلك، يمكنك الانضمام إلى قائمة الانتظار هنا وسيتم إرسال إشعار إليك عندما تتوفر لك الميزة.



بمجرد إنشاء قناة رسائل جماعية وإرسال الرسالة الأولى، سيتلقى متابعو هذه الصفحة إشعارًا لمرة واحدة للانضمام إلى القناة. يمكن فقط لمنشئ القناة إرسال الرسائل، ولكن يمكن لأعضاء قناة الرسائل الجماعية التفاعل مع الرسائل والتصويت في استطلاعات الرأي.

يمكنك الانضمام إلى قنوات الرسائل الجماعية من الملف الشخصي لصفحتك المفضلة على فيسبوك ورؤية القنوات التي انضممت إليها في قائمة الدردشات الخاصة بك. بمجرد الانضمام إلى القناة، ستبدأ بتلقي الإشعارات عندما يتم نشر المحتوى. يمكن كتم الإشعارات من خلال الضغط على أيقونة "كتم الصوت" في الزاوية العلوية اليسرى من سلسلة رسائل القناة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية عمل هذه الميزة، يمكنك زيارة مركز المساعدة.

السلامة والخصوصية

تخضع قنوات الرسائل الجماعية لمعايير المجتمع المتَّبعة لدى فيسبوك وMessenger؛ ليشعر الأشخاص بالأمان حيال كونهم جزءًا منها. يمكن للأشخاص الإبلاغ عن قناة رسائل جماعية بعينها أو محتوى محدد تمت مشاركته في القناة، والذي قد تتم إزالته إذا كان ينتهك السياسات المتَّبعة لدينا.

قنوات الرسائل الجماعية هي أيضًا تجارب دردشة عامة قابلة للاستكشاف؛ لذا تتم معاملتها بشكل مختلف عن المراسلة الخاصة على فيسبوك وMessenger. لدينا أدوات ومراجعون لمساعدتنا على تحديد المحتوى الذي قد ينتهك معايير المجتمع المتَّبعة لدينا في قنوات الرسائل الجماعية ومراجعته وإزالته، عادةً يتم ذلك قبل أن يراه أي شخص.