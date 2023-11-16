شعبة النقل: مصر تحظى بقطاعات واعدة للاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن انفتاح مصر على جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى السوق المحلية، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.



وأضاف السمدوني، أن مصر تحظى بقطاعات واعدة للاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يسهم في دعم الصناعات الوطنية، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الدولية.



وأكد الدكتور عمرو السمدوني، أن مصر قادرة على جذب المزيد والمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تتبناها الدولة المصرية، في سبيل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.



كان وزير المالية، محمد معيط، أكد انفتاح مصر بشكل كبير على دعم وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر، خاصة في المجالات ذات الأولوية التنموية، والتنافسية العالمية في الإنتاج والتصدير.

وقال نعمل على تذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية في مصر وزيادتها خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف الوزير: "تربطنا بتركيا علاقة اقتصادية وتجارية قوية، على نحو يجعلنا نستهدف زيادة التبادل التجاري المشترك، من خلال استكشاف فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المزيد من الاستثمارات".



وتستهدف مصر جذب المزيد من الشركات التركية في السوق المصرية بمختلف القطاعات، ووصل عدد الشركات التركية العاملة بمصر إلى 790 شركة باستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار دولار.. بحسب معيط.



أوضح الوزير أن مصر تعمل على تذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية في مصر، بما يسهم في زيادتها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا تطلع مصر إلى زيادة حجم التجارة الثنائية ليصل إلى 15 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار العام الماضي.