القومي للإعاقة يطلق فيلمه التوعوي لحث المعاقين على المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية

أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فيلمه القصير لتوعية جموع الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بأهمية المشاركة السياسية، وكذا تعريفهم بالجهود التي تجعل عملية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 ميسرة وشاملة.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أنه في إطار الحملة التوعوية والتثقيفية التي يقوم بها المجلس وتحمل عنوان " صوتك حقك" لحث الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2014 كانت فكرة إنتاج فيلم توعوي قصير بتقنية " الأنيميشن " بشكل بسيط يصل إلى كل الفئات حتى يكون مرشدا للأشخاص ذوي الإعاقة بالإجراءات الميسرة لهم في الانتخابات وتفعيل عملية الاقتراع بحرية و استقلالية، والتأكيد على أصحاب الإعاقات الحركية بأن هناك كراسي متحركة داخل اللجان الانتخابية لسهولة عملية تصويتهم، ولأصحاب الإعاقات السمعية تعريفهم بوجود بوسترات مترجمة للغة الإشارة لشرح وتبسيط مراحل التصويت، وأصحاب الإعاقات البصرية هناك بطاقات اقتراع بطريقة برايل لتسهيل عملية الاختيار والإدلاء بأصواتهم .

وقالت المشرف العام على المجلس، أن هناك عدد من الإجراءات التي يقوم بها المجلس للتوعية بالمشاركة بشكل عام وفي الحياة السياسية بشكل خاص باعتبار ان هذا الحق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة كفله لهم الدستور والقانون.

وأشادت الدكتورة إيمان كريم، بتعاون المجلس مع عدد من الجهات المعنية وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات وأن هناك تواصل يومي بين المجلس والهيئة في الإجراءات المقررة لسهولة تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بجانب التعاون الثلاثي ما بين المجلس والهيئة ووزارة التضامن الاجتماعي من خلال بروتوكول التعاون الموقع من أجل عملية انتخابية ميسرة لذوي الإعاقة وذويهم، وهناك أيضا التعاون بين المجلس ووزارة الشباب والرياضة من خلال وصول حملة "صوتك حقك" لكل القري والنجوع ومراكز الشباب على مستوى كافة محافظات الجمهورية للتوعية بالعملية الانتخابية.

ونوهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هناك خطة لإنتاج عدد من الأفلام التوعوية القصيرة بنظام الانيميشن بهدف تقديم التوعية بكافة الأمور المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وسيتم اختيار أسماء لشخصيات الانيميشن تكون معبرة عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.