تنفيذ صفقة شراء الشرقية ايسترن كومباني بـ 16.4 مليار جنيه

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم شركة الشرقية - ايسترن كومباني.

وقالت البورصة في بيان، إن جلسة اليوم الخميس شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم ايسترن كومباني لعدد 669 مليون سهم بقيمة 16.403 مليار جنيه.

يشار إلى أن الشرقية - إيسترن كومباني، حققت صافي ربح بلغ 1.124 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 1.405 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 3.12 مليار جنيه، مقابل صافي إيرادات بلغ 4.62 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.