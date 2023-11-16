عرض الليلة الكبيرة بأوبرا دمنهور بمناسبة يوم الطفل العالمي

يستضيف مسرح اوبرا دمنهور، العرض الشهير الليلة الكبيرة من انتاج البيت الفنى للمسرح ومسرح القاهرة للعرائس، وذلك في السابعة مساء اليوم، الخميس، بمناسبة يوم الطفل العالمي وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وقطاع الانتاج الثقافي.

عرض الليلة الكبيرة الحان الموسيقار سيد مكاوي والكلمات لصلاح جاهين، وتم تقديمه لأول مرة في الستينات من القرن الماضي على مسرح العرائس بالقاهرة، ويدور حول مظاهر الاحتفال باحد الموالد الشعبية.

جدير بالذكر ان يوم الطفل العالمي اعلن عام 1954 باعتباره مناسبة يحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم ومنذ عام 1990 يتم الاحتفاء بذلك اليوم بوصفه الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.

أنشطة دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.