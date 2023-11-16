النفس بجنيه.. عودة قوية للسجائر "الفرط" بعد ارتفاع الأسعار

ما زالت هناك مشكلة كبيرة تواجه المدخنين، بسبب تفاوت أسعار السجائر في الأسواق واختفاء بعض الأنواع، مما سبب الغضب لدى فئة المدخنين من المواطنين.

وشهدت المحال التجارية طوابير لشراء أصناف السجائر المختلفة، وظهرت السوق السوداء لتوفير السجائر بأعلى من سعرها الرسمي بقيم متفاوتة حسب الإقبال.

سبب أزمة ارتفاع أسعار السجائر

وبدأت أزمة ارتفاع أسعار السجائر في التفاقم بسبب جشع التجار واحتكارهم للمنتج، فيما تسعى الحكومة إلى وضع حد لتلك الأزمة من خلال إتخاذ بعض القرارات التي تصب في مصلحة المواطن.

اقبال المواطنين على شراء السجائر الفرط

ومع تفاقم الأزمة وارتفاع أسعار السجائر بشكل جنوني وغير مسبوق، اتجه المواطنين و"البهوات" الذين كانوا يقومون بشراء أنواع السجائر فاخرة النوع مثل " إل إم ومارلبورو" وغيرها من الأنواع، لشراء السجائر "الفرط".

أسعار السجائر "الفرط" بالأسواق

وصل سعر السجارة “الفرط” نحو 5 جنيهات للسجارة الواحدة من نوع "إل إم ومارلبورو"، وسجل سعر السجارة البوكس 4 جنيهات، والسيجارة الكليوباترا 4 جنيهات، والسجائر الصيني من 2 إلى 2.5 وتتضمن أنواعاً مختلفة، كما سجلت أسعار السجائر “الفرط” لأنواع “جولد كوست وتارجت” نحو 3 جنيهات للسجارة الواحدة.

ويتضمن البيع بـ”الفرط” جميع الأصناف المحلية والأجنبية على حد سواء، بسبب الإقبال عليه من قبل المستهلكين.

أسعار السجائر الرسمية

- بوكس "10": 15 جنيهاً. - كليوباترا كينج سايز: 23 جنيهاً. - كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيهاً. - ميريت بأنوعها 59 جنيهاً.

- مارلبورو رد 54 جنيهاً. - مارلبورو جولد 54 جنيهاً. - مارلبورو كرافت 44 جنيهاً.

سعر انفاق المصريين على تدخين السجائر

يذكر أن المصريين أنفقوا على تدخين السجائر، 17 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي 2021 - 2022، حسبما كشفت وثيقة رسمية للشركة الشرقية للدخان، وهو رقم يزيد بنسبة 7 في المئة على العام الذي سبقه.

وكانت تقارير محلية قد ذكرت أنه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2022-2023 (من يوليو 2022 حتى نهاية مارس 2023) بلغ إنفاق المصريين على السجائر والدخان 55 مليار جنيه.

عدد المدخنين في مصر

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 16.8% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر مدخنون، وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة، وتبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث