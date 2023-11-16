حياة كريمة .. علاج وفحص أكثر من ٣٢٠٠ رأس ماشية مجانًا في قنا

نظم مركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية في قنا وتفقدت العيادة المتنقلة قرى ونواحي قنا لعلاج مواشي واغنام وماعز وابل ودواب صغار المربيين .

أكد الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٤٥٦ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ٥٣٦ وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لعدد ١٠٩٩ حالة وتم عمل ٣٩ عمليه جراحية وتم تحصين ١٠٨١ بالتحصينات غير سيادية بعدد اجمالي ٣٢١١ حاله لدى ٢٠٠٩ من صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز والابل بالمحافظة .