«الرياض مصر» تطلق أحدث مشاريعها فى القاهرة الجديدة

بحجم استثمارات يقدر بـ3 مليارات جنيه

أعلنت شركة الرياض مصر، إطلاق مشروعها الجديد السكنى المتكامل بالقاهرة الجديدة «peerage»، بحجم استثمارات نحو 3 مليارات جنيه منها 700 مليون جنيه استثمارات المرحلة الأولى.

وقال المهندس محمد جامع رئيس مجلس إدارة شركة الرياض مصر للتطوير العقارى، إن الشركة قررت إنشاء مشروعها الجديد «peerage»، فى موقع متميز على طريق السويس، بالتعاون مع كبريات الشركات الاستشارية فى مصر والوطن العربى وبينها «محمد طلعت – معماريون MTA»، الدقة للاستشارات الهندسية PCE، أوكوبلان لاندسكيب Ökoplan،.

وأوضح «جامع» أن الشركة حافظت منذ نشأتها على الالتزام بكافة المعايير إرضاء لعملائها سواء فى مواعيد التسليم أو الجودة المقدمة فى الوحدات السكنية، مؤكدا أن خطوة توسعها جاءت إرضاء لعملائها الذين يثقون فى خدماتها بشكل كبير.

ووعد «جامع» عملاءه بامتلاك «peerage» كافة سبل الراحة والأمان، بالإضافة لتسهيلات السداد والسعر العادل للوحدات السكنية بما تحتويه من امتيازات خاصة بأنظمة الحلول الذكية، لافتا إلى أن سعر المتر فى مشروع الشركة الجديد يبدأ من 35 ألف جنيه وإمكانية دفع مقدم 10% وسداد على 7 سنوات.

وأضاف «جامع» أن درسات مشروع «peerage» تؤكد تحقيقه 100% عائد على الاستثمار، مع الحفاظ على جودة المنتج العقارى، وتحقيق رضاء تام للعميل من حيث الرفاعية والتميز، موضحا أن اختيار موقع المشروع الجديد على طريق السويس، جاء بعد دراسات مستفيضة للسوق فى القاهرة الجديدة، والذى يقع بالقرب من كافة الخدمات بشرق القاهرة.

ولفت «جامع» إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى السوق المصرى بزيادة حجم الاستثمارات وتنوع المشروعات التى تلقى رغبات العملاء، مشيرًا إلى أن الخطوات المقبلة للشركة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

بدوره أوضح المهندس حسام عبدالغنى الرئيس التنفيذى لشركة الرياض مصر للتطوير العقارى أن «peerage» هو عبارة عن مينى كومباوند على مساحة 10 أفدنة بتمويل المشروع ذاتى ينفذ على 3 سنوات.

وأشار «عبدالغنى» إلى أن توسع «الرياض مصر» جاء تلبية لرغبات عملائها خاصة فى محيط القاهرة الجديدة بعد سنوات من بناء جسور الثقة بعدد من المشروعات المتنوعة الناجحة التى لاقت رضاء العملاء، موضحا أن الشركة أطلقت «أبلكيشن موبيل» خاصا للتواصل مع العملاء بشكل مباشر وتلبية احتياجاتهم حتى فى خدمات ما بعد البيع.

من جانبه، أعرب المهندس محمد طلعت رئيس مجلس إدارة MTA للاستشارات الهندسية عن سعادته بالتعاون مع «الرياض مصر» فى مشروع «peerage»، موضحا أنها شركة واعدة ولديها خبرات كبيرة فى المشروعات السكنية وهى ميزة هامة مكنتها بشكل كبير من معرفة احتياجات عملائها والعمل بشكل منظم لتوفيرها بأفضل جودة وبسعر تنافسى.

وكشف «طلعت» أن تصميم «peerage» جاء على الطراز الإنجليزى القديم بجانب لمسة حداثية لإرضاء كافة الأذواق بمساحات مختلفة وألوان وجهات متميزة، موضحا أن التصميم راعى تفرد وتميز كل وحدة عن الأخرى مع التوزيع العادل لأعمال «اللاند سكيب».

بدوره، كشف المهندس وليد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة الدقة للاستشارات الهندسية PCE، أن شركته نفذت ما يقرب من 600 مشروع بأحجام كبيرة جدا سواء مصانع أو مجتمعات عمرانية، وأعمالها كانت سببا فى اختيارها لتنفيذ أعمال الإلكتروميكانيكال فى «peerage»، لافتا إلى أنه سيتم استخدام أحدث الأدوات التكنولوجية فى العالم بالمشروع لضمان عدم انقطاع الكهرباء عن الكومباوند.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 10 أفدنة، ويعد استكمالا لاستراتيجية «الرياض مصر» فى تنفيذ مشروعات متفردة ومبتكرة تضفى طابعا جديدا على السوق العقارى المصرية، وتلبى الاحتياجات والطلب المتنامى على المشروعات التجارية والإدارية فى القاهرة الجديدة.