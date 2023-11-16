شركة «AE Media Production» تتعاون مع «Scope Developments» لتنويع محفظة مشروعاتها بمصر

أعلنت شركة AE Media production -إيه إي للدعاية والإعلان، عن تعاون جديد مع شركة Scope Developments بمشروعها الرائد في منطقة جنوب الأكاديمية بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن خطة الشركة لتنويع محفظة المشروعات التي تعمل عليها، وكذلك زيادة عدد شركاء نجاحها من كبريات شركات التطوير العقاري.

قال الدكتور عبدالرحمن عصام عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة AE MEDIA PRODUCTION – إيه إي للدعاية والإعلان، إن الشركة تعمل خلال العام الحالي علي خطتها الطموح للانتشار داخل السوق المصري خصوصاً مع كبري الشركات و«المطورون العقاريون» لانتعاش المنتج المصري من جديد، تحديداً بتنفيذ أعمال دعائية متنوعة للمشروعات المختلفة في مناطق متعددة ومدن عمرانية جديدة، فضلاً عن توسعتها خلال العام القادم ٢٠٢٤ بدولة الإمارات والسعودية والأردن.

وأوضح أن شركته تتولى تنفيذ أعمال الدعاية والأفلام الوثائقية لمشروع Zoom Plaza المملوك لشركة Scope Developments والذي يتميز بموقع غير متكرر في التجمع الخامس، كما أنه يضيف مشروعا جديدا مبتكرا وفريدا لقائمة مشروعات الشركة، فالمشروع يعد من أهم المشروعات التجارية والإدارية بالتجمع الخامس.

وأشار إلى أن المشروع يقع في جنوب الأكاديمية على مساحة 3384 مترا مربعا، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات التجارية والإدارية والطبية، بمساحات مختلفة تتناسب مع احتياجات كافة المستثمرين والعملاء، كما يتمتع Zoom Plaza بموقع استراتيجي، فهو على بعد دقيقة من شارع التسعين الشمالي، وأمام دار مناسبات الشرطة مباشرة، وعلى ميدان العروبة، وفي محيط العديد من المدارس العالمية والجامعات الدولي.