هيفاء أبو غزالة: إسرائيل تنفذ حرب إبادة جماعية في غزة

قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت نحو 41 ألف وحدة سكنية، وألحقت الضرر بنحو 222 ألف وحدة سكنية و297 منشأة تعليمية، أي ما يعادل أكثر من 521 ألف منشأة تعليمية.

عدد الشهداء

وأضافت “أبوغزالة” خلال كلمتها في مؤتمر صحفي بجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمر المصري، بشأن تدشين قافلة مساعدات إلى غزة، عبر “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أنّ عدد الشهداء تعدى 11 ألفا و300 شهيد، بينهم 4650 طفلا، و3145 امرأة، ونحو 29 ألف مصاب بإصابات خطيرة، 70% منها نساء وأطفال.

وتابعت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المستشفيات وسيارات الإسعاف والفرق الطبية والصحفيين والمساعدات الإنسانية والمساجد والمدارس، ويقطع الكهرباء والوقود والمياه، لافتة إلى أنّ إسرائيل تنفذ حرب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وزارة الصحة الفلسطينية

وأوضحت أنّ هناك 198 شهيدا من الكوادر الطبية، و28 من الدفاع المدني، و53 صحفيا لقوا حتفهم أثناء تأدية مهام عملهم، وما زال هناك 3600 شخص في عداد المفقودين، بحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، لافتة إلى أنّ مستشفيات غزة توقفت عن العمل بالكامل.