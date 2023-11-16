الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

9 مستندات مطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء.. حالة من التقرب يعيشها الكثير من المواطنين للموافقة على قانون التصالح بشكل نهائي، بغية التصالح على المبان المخالفة، يأتي ذلك في وقت شهد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل مبدأي.

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قانون التصالح في مخالفات البناء 

ويمكن قانون التصالح في مخالفات البناء المواطنين من قبول طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وفي سياق ذلك حددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضوابط التصالح في المخالفات التي تتعارض مع قوانين البناء.

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

1- وجود إثبات من المدينة الحي أو المركز التابع له المبنى أن المنشأة مأهولة بالسكان.

2- يجب توفر صورة بطاقة الرقمي القومي للمواطن الكتقدم بلطلب التصالح على مخالفات البناء.

3 - إحضار محضر المخالفة أو صورة طبق الأصل منه في حالة توفره.

4 - توفر الأوراق التي تدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.

5- وجود نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي الخاص به.

6 - وجود أوراق الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى الذي يرغب المواطن التصالح فيه.

7 - توفرمخططات المبنى المراد التصالح عليه موقعة من مهندس نقابي.

8- وجود تقرير بسلامة المبنى من الجهات المسؤولة عن ذلك.

9- توفر المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة الموجودة في العقار.

سعر متر التصالح  في مخالفات البناء

جدير بالذكر يبدأ سعر متر التصالح  في مخالفات البناء من 50 حتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها في ضوء كل محافظة، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 20% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة التي قام بها المواطن.

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