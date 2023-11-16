الشباب والرياضة تطلق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الوطني الثاني للنشء

برعاية رئيس الجمهورية...وتحت شعار "بناء جيل"...

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات اللقاء الأول من النسخة الثانية من المؤتمر الوطني للنشء ، والذي يتم تنفيذه برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار "بناء جيل" ، وذلك بمحافظتي الدقهلية والإسماعيلية.

وبدأت الفعاليات بمركز شباب مدينة المنزلة ، بمحافظة الدقهلية ،بمشاركة أكثر من ٣٠٠ طليع وطليعة من مراكز الشباب ،حيث يهدف المؤتمر إلى تأهيل وتدريب عدد من النشء ( الفتية والفتيات) في المرحلة العمرية من ١٢ إلى ١٧ سنة على مستوى المحافظة بمجموعة من المهارات اللازمة لثقل بناء الشخصية والتي تؤهلهم إلى المشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية.

وكانت محاور اللقاء الحواري حول دعم قدرات النشء وتمكينهم من المشاركة في إدارة الدولة المصرية وتعريفهم بإنجازات وجهود الدولة ومناقشة القضايا وتعريفهم بأهم المهارات القيادية والسعي لبناء الوعي والثقافة وتدريبهم على التقليد بصورة إيجابية وصحيحة.

وقد أدار اللقاء الدكتور أحمد العميري - أستاذ ورئيس قسم بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة ، حيث أوضح محور إنجازات الدولة توضيح إنجازات الأعمار في سيناء وأهمية التمسك بحدود وسيادة الدولة .

واختتم اللقاء باختيار أفضل المشاركين لتأهيلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمبادرات وحضور المؤتمر على المستوى القومي بالقاهرة لتمثيل محافظة الدقهلية.



والجدير بالذكر أن شركاء المؤتمر يمثلون وزارات التربية والتعليم ، الإتصالات ، وزارة الدولة للإعلام ، التخطيط ، الشئون المعنوية ، الدفاع الشعبي ، و مؤسسات المجتمع المدني.

وفي نفس السياق تم تنفيذ لقاء بمركز شباب الديرس ، بنفس المحافظة ، حيث دار اللقاء الدكتورة مريم السيد إبراهيم مدرس بقسم التدريب الرياضي كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة .

كما تم تنفيذ لقاء بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين ، بمحافظة الدقهلية ، وأدار اللقاء الحواري الدكتور محمد يحيي غيده أستاذ ورئيس قسم بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة وأمين عام مؤسسة القادة، والدكتورة نهله الحوراني أستاذ ورئيس قسم بكليه الآداب جامعة المنصورة.



وفي محافظة الإسماعيلية تم تنفيذ الفعاليات بمركز شباب فنارة ، بمشاركة ٥٠٠ طليع وطليعة ، حيث أدار اللقاء الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس، الذي أوضح جهود الدولة ، مبينا أهم المهارات القيادية والسعي لبناء الوعي والثقافة وتدريبهم على التقليد بصورة إيجابية وصحيحة.

فيما تم تنفيذ لقاء أخر بمركز شباب التل الكبير ، وفى نهاية المؤتمر ألقت الطليعه إسراء النميرى قصيدة شعرية فى حب مصر كما أنشدت الطليعه زهراء محمد عادل أنشودة دينية وقدم الطلائع محمد عبد اللطيف و محمد عبد العظيم فقرة إنشاد دينى فى حب رسول الله.



