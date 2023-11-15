تفاصيل منتدى مسك العالمي تحت شعار "فكر وأثر"

تصدر منتدى مسك العالمي تحت شعار "فكر وأثر"، مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بسبب بحث الرواد عنه، خاصة في المملكة العربية السعودية.

فيما انطلقت اليوم الأربعاء النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي، تحت شعار "فكّر وأثّر" ويستضيف مطل البجيري بالمنطقة التاريخية في الدرعية الزوار والمشاركين في المنتدى من القادة والمفكرين والمبتكرين والمبدعين على مدى ثلاثة أيام.

فيما افتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أولى جلسات المنتدى بعنوان: "الآن يبدأ مستقبل الشباب" وسلط الضوء على استثمار الشباب المُبدع لقدراتهم الاستثنائية ودورهم المحوري في رسم معالم المستقبل.

النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي

وفي السياق ذاته، تأتي النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي بمشاركة شركاء استراتيجيين، منهم: وزارة الرياضة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إلى جانب أرامكو السعودية، ومجموعة "stc"، والعلامة التجارية المتخصصة في السيارات "جينيسس".

وساهم المنتدى أيضًا في إثراء مختلف أنشطة المنتدى عدد من شركاء المعرفة، منهم: منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، وهيئة الأزياء السعودية، وأكاديمية مطوري آبل، وشركة ميتا، وشركة أديداس، ومؤسسة بيل وميلندا غيتس الخيرية.

فضلا عن منصة لينكد إن، ومنصة زووم، وقناة ناشيونال جيوغرافيك، وشركة "LVMH"، وجامعة كامبردج، وشركة الإنتاج الإعلامي الإبداعي "تلفاز".