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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة قنا تفتح تحقيقًا عاجلا في مخالفات وحدة حجازة قبلي بقوص

وكيل صحة قنا
وكيل صحة قنا

أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة مسائية مفاجأة علي عدد من الوحدات الصحية بمركز قوص، بدأها بوحدة حجازة قبلي للتأكد من تقديم الخدمة الطبية المقدمة بها.

 حيث تفقد الإستقبال بالوحدات للتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وتواجد الفريق النوبطشي بالوحدات، تابع توافر رصيد من الأدوية والأمصال المختلفة.   

كما وجه وكيل وزارة الصحة بقنا، بتشكيل فرق إشرافية من الإدارة للمرور على وحدات الإدارة صباحا و مساءاً وليلاً للتأكد من توافر الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمترددين علي تلك الوحدات.   

وخلال الزيارة تبين وجود عدد من المخالفات موجهاً بفتح تحقيق عاجل للتعامل مع تلك المخالفات، مؤكداً المتابعة الدقيقة للمنظومة الصحية على مدار الساعة بجميع مراكز المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ.

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