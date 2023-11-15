الفنانة البحرينية شيلاء سبت تنهار باكية بسبب التنمر (فيديو)

تصدرت الفنانة البحرينية “ شيلاء سبت” تريندات مواقع التواصل الاجتماعى، لظهورها فى أحد الفيديوهات منهارة من البكاء بسبب تعليقات مزعجة لبعض المتابعين عن عمرها.

شيلاء سبت تنهار من البكاء:

تداول نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنانة البحرينية “شيلاء سبت” وهى تبكى بيوم عيد ميلادها الـ “34”، لتعرضها للتنمر من قبل المتابعين بسبب كبر عمرها.

الممثلة شيلاء سبت تنهار بالبكاء في يوم ميلادها بعد دخولها ٣٤ سنة.pic.twitter.com/29DdLKlgBA — Golden Dose (@GoldenDose) November 12, 2023

ردت “شيلاء سبت” بالفيديو على هذه التعليقات قائلة:"وحتى إذا كبرت .. صدق شو تبوني أسوي ؟ .. ما حد بيكبر غيري .. شو تبون يصير أموت خلاص انتحر؟.. والله صدق مسختوها .. كل يوم نفس الحكي .. ما تزوجت ما أدري شنو .. الله اختر لي أصير كده".

تفاعل الكثير من المتابعين على الفيديو بتعليقات داعمة لـ “شيلاء سبت”، حيث قال أحدهم:" بالعكس حلو عمر ٣٠ ليش تزعل كلنا نبغا نجربه ابغا اصير واعيه وعندي قرارات وتجارب بالحياه"،وأخرى:"والله يقهرون انا عمري ٢٣ وماتركوني بحالي ويسالون متى تتزوجين وخلاص كبرتي منجد ايش يعني نروح نقط نفسنا البحر ولا وش ؟ وجع عليهم".

من هى شيلاء سبت؟:

شيلاء سبت هي ممثلة وعارضة أزياء بحرينية، ولدت عام 1988 بالبحرين، وتخرجت من جامعة نيويورك للتكنولوجيا في تخصص إدارة الموارد البشري.

ولدت شيلاء سبت فى أسرة فنية حيث كانت والدتها الممثلة فاطمة إسماعيل وشقيقاتها الفنانات شيماء وشذى وأبرار، وبدأت مشوارها الفني وهي طفلة بمساعدة شقيقتها الكبرى شيماء وذلك بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي عائلة أبو رويشد.

لكنها لم تستمر بالتمثيل، وشاركت في مسابقة "بحرين توب مودل" وفازت بلقب ملكة جمال البحرين لعام 2010، ومثلت بلادها في مسابقة ملكة جمال العالم في عام 2013 والتي أقيمت في الهند.

وقررت شيلاء سبت العودة للتمثيل بعام 2011 وشاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية منها "جار القمر، سكن الطالبات، بنات الجامعة".

في يوليو 2021 شاركت الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد في كليب غنِ وأشيع حينها بأنها تزوجت منه لكنها أوضحت أنها إشاعة وبأنه أخ وصديق.

وانتشرت إشاعة حول زواجه من الممثل السعودي بدر ال زيدان، بعد أن نشرت على حسابها الخاص بـ “سناب شات” فيديو تظهر فيه وهي ترتدي الفستان الابيض ، لكنه كان مشهداً في مسلسل “تعبت أراضيك” في الكويت هو مجرّد دعابة .