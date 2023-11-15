إبراهيم عيسى: حكومة نتنياهو مجرمة حرب وبها وزراء إرهابيون بحكم قانون إسرائيل

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرهابية توصيفًا وليس مبالغة، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية فيها وزراء تم محاكمتهم من محاكم وقوانين إسرائيلية وثبت تهم عليهم أنهم إرهابيين وبالتالي هي حكومة مجرمة حرب.

وأشار، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن حركة حماس لا تدافع عن الشعب الفلسطيني ولا غزة ولا الحق الفلسطيني ولكن لها مشروعها كونها فصيل إسلامي وهي إخوانية، مؤكدًا أن حماس لديهم مشروع إخواني حتى النخاع وهم أكبر خصم للشعب الفلسطيني.

وتابع: “الناس منتظرة من مقاومة حماس أي نجاح غير إحياء القضية الفلسطيني وإحياء القضية الفلسطينية من خلال قتل المواطنين”، مؤكدًا أن جنون وعبث وأصحاب هذا الفكر يحتاجون عنبر في مستشفى المجانين، وأي تحليل سياسي يتحدث عن إحياء القضية الفلسطينية مقابل قتل كل هؤلاء الفلسطينيين مجرد عبث.