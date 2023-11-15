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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إبراهيم عيسى: اقتحام الاحتلال مجمع الشفاء تكريس لأسلوب "حد ليه شوق في حاجة"

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن اقتحام الاحتلال الاسرائيلي مجمع الشفاء الطبي جريمة، حيث تجولت في حجراته وغرفه وحاصرت الدبابات ساحاته، مؤكدا أن اقتحام المستشفى صورة من صور الهمجية والإجرام الدولي واللا إنسانية والوحشية.

وأضاف، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الاحتلال ظهر في مشاهد وهو يقدم أدوات طبية ومعدات لتصور أنها احتلال انساني ولكن دخول المستشفى جريمة وحشية، قائلا: "محدش كان يتوقع أنها توصل لهذا الحد اقتحام المستشفى واسرائيل ارتكبت كل جرائم الحرب".

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وتابع: "الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل خلال الحرب على غزة تعادل كل الجرائم اللي ارتكبتها كل الجيوش في العالم خلال الحروب"، لافتا إلى أن اسرائيل هي أول من صنعت فكرة النفاق ووضعتها في غزة.


المخابرات الاسرائيلية انكشف عوار قدرتها

ونوه إلى أن عملية 7 أكتوبر كشفت عوار شديد في قدرتها المعلوماتية من خلال عملية حماس ولا يمكن الاطمئنان إلى أي معلومات من المخابرات الإسرائيلية، وما حدث توج حالة الشك والريبة ، موضحا أن المخابرات الاسرائيلية انكشف عوار قدرتها المعلوماتية بعد مشهد 7 أكتوبر.

وأوضح أن الاحتلال الاسرائيلي يعلم يقينا أنه لن يجد شيء من عناصر حماس أو المحتجزين في مستشفى الشفاء ولكن اقتحم المستشفى كي يظهر كم هو وحشي ومجرم ولا يردعه قانون لا إنساني ولا دولي من أي جهة.

وأشار ابراهيم عيسى، إلى أن تبرير الاحتلال اقتحام مستشفى الشفاء لا يصدقها عقل ولا طفل، مضيفا: رسالة اسرائيل من الاقتحام عايز يقول للعرب أنه معندوش سقف وكسر سقف كل شيء وكأن النداء الواضح حد له شوق في حاجة".

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