مأساة على طريق السويس..انقلاب سيارة ميكروباص ووقوع إصابات

شهد طريق السويس الصحراوي ،اليوم الأربعاء، وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص ما أدى لإصابة 8 أشخاص إثر الحادث ،وتم نقلهم إلي المستشفي لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم .

وأجرت النيابة العامة معاينتها لموقع الحادث وأمرت النيابة بالتحفظ علي السيارة وعرضها على لجنة فنىة لفحصها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

ودفعت الأجهزة الأمنية والمرورية بالاوناش والمعدات لرفع حطام واثار الحادث وإعادة فتح الطريق أأمام السيارات والمارة وإعادة الطريق الي طبيعته بعدما تأثر بالحادث ووجود كثافات مرورية تم سحبها والتعامل مع الحادث.



تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق السويس الصحراوى، بوقوع حادث مرورى انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث والدفع بونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

توصل من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق السويس الصحراوى، بوقوع حادث مرورى.